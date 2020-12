Serie A: vincono Roma, Napoli e Atalanta

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Roma, Napoli e Atalanta incamerano tre punti ciascuna nell'11/a giornata di campionato, dimostrando di non aver risentito delle fatiche di coppa. I giallorossi hanno vinto 5-1 a Bologna, gli azzurri si sono imposti 2-1 in rimonta sulla Samp e i bergamaschi hanno rifilato tre reti alla Fiorentina. In attesa di Genoa-Juve, il Napoli resta terzo in scia all'Inter, con 23 punti, la Roma è quinta con 21 e l'Atalanta è ottava a 17. (ANSA).