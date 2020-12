Moto: Rimini ringrazia il campione del mondo Enea Bastianini

(ANSA) - BOLOGNA, 13 DIC - In forma molto ridotta e senza partecipazione di tifosi o pubblico a causa delle restrizioni Covid, la città di Rimini ha reso un tributo a Enea Bastianini, il neocampione del mondo riminese che, laureatosi nell'ultima prova mondiale di Portimao in Portogallo, ha portato a casa il titolo prestigioso di Campione iridato di Moto2.

Un omaggio particolare in tempo di Covid, promosso dal Fan Club intitolato al giovane campione e dal Comune di Rimini, che si è svolto in streaming al Teatro Galli. Solo alcune moto del Fan Club, rigorosamente in fila indiana, lo hanno accompagnato per le vie della città, nei suoi luoghi simbolo, fino ad arrivare insieme, ognuno sulla propria moto, in piazza Cavour al Galli, dove un'immagine è stata srotolata sulla facciata per salutare e ringraziare Enea.

"Viviamo in tempi difficili - ha detto il sindaco Andrea Gnassi aprendo l'omaggio - di cui dobbiamo tener conto, rispettando le regole con sobrietà e serietà, ma Enea è figlio di questa terra e un ringraziamento era dovuto per la sua passione, la sua grinta, la sua lucidità, tenacia, concentrazione e crediamo di averlo fatto con quella sobrietà dettata dal momento ma anche col nostro spirito". (ANSA).