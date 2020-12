Covid: in E-R quasi duemila nuovi casi su 11mila tamponi

Tende a salire il numero di nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rispetto ai tamponi delle ultime 24 ore: dal bollettino quotidiano della Regione emergono 1.940 contagi su poco più di 11mila test (ieri erano 1.807 su 17.975 tamponi).

Dei nuovi casi più della metà (1.001) sono persone asintomatiche rilevate grazie alle attività di screening regionali e contact tracing. In lieve calo i ricoveri in terapia intensiva: due pazienti in meno rispetto a ieri per un totale di 220. Negli altri reparti Covid sono sei in più i ricoverati (2.819). Si contano altre 43 vittime in regione, tra cui un uomo di 45 anni in provincia di Modena.

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 47 anni. La situazione dei contagi nelle province vede in testa Modena con 429 nuovi casi e poi Bologna (418), Rimini (213). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.106 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 73.421.