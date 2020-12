Covid: Bonaccini 'Contagi su, verso nuove restrizioni'

"Ci vuole un grande equilibrio, ho l'impressione che potrebbero arrivare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, qualche restrizione ulteriore in questo Paese perché i contagi stanno tornando un po' a risalire". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, intervenendo a 'Live Non è la D'Urso' su Canale 5. "Col virus dobbiamo convivere - sottolinea Bonaccini - bisogna avere un equilibrio e una responsabilità che provi a conciliare le due cose: che la pandemia sanitaria venga affrontata, arrestata e col vaccino poi sconfitta, ed evitare la pandemia economica e sociale".

"Non so niente di più perché l'ho letto pochi minuti prima del collegamento. Credo si stia valutando sulla base dei dati di questi ultimi 2-3 giorni quali possano essere le misure ulteriori". "Abbiamo bisogno che i comportamenti siano adeguati. Se i comportamenti non sono adeguati il rischio è che qualcuno debba prendere una decisione di restringere", ha aggiunto.

"Nelle nostre città tra ieri e oggi, un po' in tutte, c'era un fiume di gente. È anche comprensibile che le persone vogliano uscire - ha detto il governatore emiliano - il problema è se il distanziamento viene garantito. Secondo me servirebbero un po' più di controlli, qualche sanzione ogni tanto fa anche bene. Io non vorrei che per colpa di qualche imbecille ci troviamo nella situazione che riprecipita nel dramma".