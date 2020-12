Positivo al Covid prende bus per andare a fare shopping

Positivo al Covid-19 e sottoposto a isolamento fiduciario, è uscito da casa per andare a fare shopping in un centro commerciale, che era intenzionato a raggiungere in autobus. Il tentativo è stato interrotto a Imola, nel Bolognese, dai Carabinieri che hanno denunciato un 26enne per avere violato il provvedimento sanitario cui era stato sottoposto. Il giovane è stato intercettato mentre era ancora sul bus dai militari, che lo hanno fatto scendere per essere caricato su un'ambulanza del 118 che, scortata dai militari, lo ha trasportato nuovamente a casa, in un paese dell'Appennino imolese, dove dovrà restare fino al termine previsto dall'isolamento.

L'intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, che era venuto a conoscenza della 'fuga' del ragazzo e della sua intenzione di andare a fare acquisti al centro Leonardo di Imola. Dopo aver localizzato a quattro km di distanza dal centro commerciale l'autobus di linea che stava trasportando il 26enne, l'operatore del 112 ha telefonato all'autista informandolo dell'accaduto e invitandolo a fermarsi senza creare panico tra gli altri passeggeri.