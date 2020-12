Bologna: Mihajlovic, dopo l'Inter ho chiesto scusa a squadra

(ANSA) - BOLOGNA, 12 DIC - All'indomani della conferenza di patron Saputo e alla vigilia del match con la Roma, e con la sua squadra tormentata dal Covid che ha colpito due membri dello staff tecnico, Sinisa Mihajlovic mette i puntini sulle 'I'.

Cerca di ricucire gli strappi con lo spogliatoio, "al quale ho chiesto scusa per la partita con l'Inter, quella sconfitta è colpa mia". E non condivide alcune dichiarazioni del proprietario del club: "Sono pienamente d'accordo a metà con lui. Ha detto che l'obiettivo sono i 52 punti? Sarebbero cinque in più dell'anno scorso e sarebbe un mezzo miracolo, se guardiamo la situazione con obiettività. E' dall'inizio dell'anno che ci mancano 5-6-7 giocatori. Il problema non è l'undici titolare, ma che non abbiamo cambi. L'obiettivo è la salvezza, da raggiungere il prima possibile, poi vediamo cosa potremo fare". Data l'emergenza, spiega Sinisa, di più non si può chiedere ai suoi ragazzi: "A causa dei problemi Covid in estate abbiamo pensato di costruire la squadra più giovane della serie A, ma siamo in emergenza e aggrappati a due ragazzi di 36 e 38 anni (Danilo e Palacio). Con il Covid siamo stati fortunati, ma prima o poi capiterà anche a noi che alcuni giocatori lo prendano.

Detto questo, mi sono scusato con i ragazzi. La sconfitta con l'Inter è colpa mia, 3-5-2 non possiamo giocare, domani schiererò Vignato: dobbiamo pensare a fare un gol in più degli avversari e non a non prenderlo". (ANSA).