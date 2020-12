Serie A: Sassuolo-Benevento 1-0, emiliani al secondo posto

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Torna al successo il Sassuolo nell'anticipo della undicesima giornata e sale momentaneamente al secondo posto. Perde il Benevento ma la squadra di Inzaghi per le occasioni e la mole di gioco prodotta avrebbe meritato decisamente il pari. Sassuolo premiato dal rigore di Berardi e dalle strepitose parate di Consigli, ancora una volta il migliore dei neroverdi. Nella ripresa, padroni di casa in 10 per l'espulsione di Haraslin ma il Benevento spreca un'infinità di occasioni e colpisce una traversa con Iago Falque. Super Consigli nel finale che salva il risultato. (ANSA).