Ciclismo: a Cassani bici Tour Pantani, la esporremo

È stata aggiudicata a 66.000 euro, dopo decine di rilanci, la bici del Tour de France del 2000 di Marco Pantani durante la vendita di Sport Memorabilia di Aste Bolaffi. Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio, con l'obiettivo di esporla in pubblico, è stata una cordata che fa capo alla DC's Friends guidata dal Ct della Nazionale azzurra di ciclismo Davide Cassani.

"Alla causa si è unita anche Aste Bolaffi che donerà al gruppo di acquirenti l'equivalente del costo delle commissioni, pari al 25% da aggiungere al prezzo di martello - ha dichiarato Filippo Bolaffi -. La cordata ha avuto la meglio sugli altri partecipanti alla competizione, oltre dieci persone tra cui un procuratore sportivo noto per i suoi importanti acquisti di memorabilia di calcio, il cui ultimo rilancio è stato di 64.000 euro, e un famoso calciatore che, cinque minuti prima dell'asta, ha lasciato una generosa offerta scritta di 55.000 euro. Siamo molto soddisfatti per questo importante risultato che credo vada oltre le più rosee aspettative della liquidazione della Mercatone Uno".

I 37 cimeli della Mercatone Uno sono stati tutti venduti a 161.000 euro complessivi, commissioni escluse. Anche per la seconda bici, quella preparata per la prova su strada delle Olimpiadi di Sydney 2000, i concorrenti si sono dati battaglia fino all'ultimo con decine di offerte online che hanno fatto lievitare il prezzo fino a 46.000 euro. Tra gli altri migliori risultati, due maglie autografate da Pantani con dedica a Romano Cenni, la rosa dell'81esimo Giro d'Italia e la gialla del Tour de France del 1998, acquistate rispettivamente a 9.500 euro e 11.000 euro. Le offerte per i lotti del ciclismo sono arrivate da tutta Europa. L'asta prosegue con calcio e altri sport.

