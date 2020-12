Stalking: perseguita la ex moglie, arrestato a Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Parma per stalking perché perseguitava la ex moglie.

I carabinieri lo hanno sorpreso in flagranza di reato.

L'uomo era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, perché si era più volte reso protagonista in passato di persecuzioni. I militari sono stati chiamati dalla ex moglie, impaurita visti i precedenti, mentre lui stava tentando di forzare le finestre della casa dove la donna lavora come collaboratrice familiare, perché voleva affrontarla. I carabinieri lo hanno così arrestato. (ANSA).