Maltempo: neve in Appennino emiliano, frana tratto di strada

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Una forte nevicata ha provocato danni nell'Alto Appennino emiliano, anche se le strade sono in gran parte percorribili. In quota sono caduti 50-60 centimetri di neve.

Nel Bolognese, a Chiesina Farné, nel Comune di Lizzano in Belvedere, la forte nevicata ha provocato il cedimento di circa 200 metri di una strada secondaria che ha isolato alcune case disabitate.

Sull'Appennino Reggiano, invece, una slavina caduta sulla strada in mattinata in un momento in cui non passavano auto, ha reso necessaria la chiusura della strada del passo di Pradarena, che in un paio d'ore è stata liberata.

Molto lavoro anche per il soccorso alpino, intervenuti al Corno alle Scale (Bologna) per soccorrere una donna che stava facendo sci-alpinismo che era caduta provocandosi un trauma a un ginocchio. Le squadre del soccorso sono intervenute anche a Pievepelago (Modena), per affiancare, vista la copiosa nevicata, il 118 nel soccorso di un uomo di 72 anni che ha avuto un malore mentre stava spalando la neve fuori da casa. Quando i sanitari sono arrivati, però, l'uomo era già morto. (ANSA).