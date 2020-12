Basket: Belinelli salta anche la trasferta di Eurocup

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Dopo la discussa partita d'esordio di campionato, nella quale non è sceso in campo, il neoacquisto della Virtus Marco Belinelli salterà anche la trasferta europea di domani, che vedrà la squadra bolognese in Francia opposta al Monaco, per una gara valida per il girone di Eurocup.

Belinelli non partirà con la squadra e rimarrà a lavorare in palestra. Il motivo è un affaticamento muscolare agli adduttori, che, fa sapere la Virtus, è stato avvertito anche domenica mattina alla vigilia della sfida con Sassari, per evitare infortuni che possano pregiudicare il percorso di preparazione.

Una precisazione, da parte della società, che sembra anche voler sgombrare il campo dalle ipotesi che vorrebbero il mancato impiego di Belinelli nella sconfitta casalinga di domenica, fra le cause dell'esonero, arrivato un po' a sorpresa, di Sasha Djordjevic.

Nella trasferta francese di domani sera la squadra sarà affidata a Cristian Fedrigo, ma la società dovrebbe presto annunciare il nome del nuovo allenatore: l'ipotesi più accreditata è quella di Luca Banchi, anche se si continua ad accarezzare il sogno di portare a Bologna la leggenda Zeljko Obradovic, l'allenatore più vincente d'Europa. (ANSA).