F2: Schumacher junior "non ho parole, solo grazie"

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Non ho parole. Solo grazie". Sono le frasi pronunciate da Mick Schumacher dopo avere tagliato il traguardo al 18/o posto, ma da neocampione del mondo di Formula 2, del Gp di Sakhir (Bahrain). Il figlio d'arte non ha nascosto la propria emozione dopo essere sceso dalla vettura, abbracciando uno per uno tutti i meccanici.

La gara odierna è stata vinta dall'indiano Jehan Daruvala, davanti al britannico Daniel Ticktum e al giapponese Yuki Tsunoda. (ANSA).