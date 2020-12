Covid: in E-R 1.964 nuovi contagi, ricoveri in calo

Sono 1.964 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Emilia-Romagna sulla base di quasi 18.663 tamponi refertati nelle ultime 24 ore, di cui 991 asintomatici individuati grazie alle attività di screening regionali e contact tracing. Scendono i casi attivi in regione (-427) e anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 5 pazienti in meno (per un totale di 243) e negli altri reparti Covid dieci in meno (2.707). Sono morte altre 52 persone con sindrome Covid-19, per un totale da inizio epidemia di 6.074 vittime.

Secondo il bollettino odierno della Regione l'età media dei nuovi positivi è di 45 anni. Quanto alla situazione nelle province Modena in testa con 395 nuovi casi, poi Bologna (361), Reggio Emilia (293).