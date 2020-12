Maltempo: allerta arancione in E-R per temporali e burrasca

Prosegue l'ondata di maltempo in Emilia-Romagna, con l'allerta arancione prevista per oggi e anche per tutta la giornata di domani per temporali, rischio idrogeologico e vento.

Secondo l'ultimo bollettino di Arpa e Protezione civile, a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 4 dicembre, sono previste precipitazioni diffuse nei settori centro-occidentali, più persistenti e intense sui crinali appenninici centro-occidentali dove potranno assumere anche carattere di rovescio. È prevista inoltre una ventilazione intensa meridionale sui crinali appenninici (burrasca forte), fascia pedemontana centro-occidentale e sul settore costiero settentrionale (burrasca moderata).

Per la giornata di domani, sabato 5 dicembre, è previsto lo spostamento dei fenomeni verso est con precipitazioni estese sui settori centrali, con rovesci intensi sui crinali appenninici centrali. Sui rilievi centro-orientali e sul settore costiero settentrionale è previsto vento di burrasca forte.