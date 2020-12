F1, Sakhir: Leclerc "Bene fino al problema che mi ha fermato"

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Siamo andati meglio del previsto.

Anche le seconde libere sono andate bene, fino al problema che mi ha fermato. I cordoli sono molto alti e, se li tocchi, ci sono rischi di rompere delle parti, come è capitato a diversi piloti. La pista mi piace, è carica e mi ricorda i tempi dei kart: dovrebbe essere una gara divertente. Sarà un problema il traffico in Q1 e Q2, farò di tutto per passare, ma sarà un bel casino". Così Charles Leclerc, a Sky Sport, dopo le libere del Gp di Sakhir, in Bahrain. Il ferrarista è stato penalizzato da un problema ed è stato costretto a fermarsi. (ANSA).