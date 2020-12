Conte, con Bologna non ci saranno Nainggolan e Sensi

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Nainggolan e Sensi non saranno fra i disponibili per la sfida di domani al Meazza contro il Bologna: lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita. Sul futuro di Nainggolan rinvia ogni domanda ai dirigenti, mentre risponde sui margini di miglioramento di Barella: "Lui, come tutta la squadra, deve migliorare. Ha margini e lo può fare benissimo. La condizione è di lavorare sodo e di restare umili".

Sul Bologna, rivale domani dei nerazzurri, Conte sottolinea che "è una squadra preparata e forte che ha avuto una settimana di tempo per prepararsi. Bisogna fare attenzione e dare il meglio.

Vogliamo dare continuità al nostro percorso". Non a caso, Conte ricorda la sconfitta casalinga del 5 luglio 2020: "Fu una partita incredibile, vincevamo 1-0, sbagliammo un rigore, poi rimanemmo in dieci - dice -. Prendemmo due gol in contropiede.

Mi arrabbiai molto, ma era difficile darsi una spiegazione".

(ANSA).