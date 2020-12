Al Marconi sequestrati 120 chili di tabacco per narghilè

All'Aeroporto Marconi di Bologna i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza hanno intercettato e sequestrato 120 chili di tabacco per narghilè nascosti dentro a fusti di metallo che erano stati dichiarati, per la spedizione, come fossero delle poltrone. I contenitori erano stati inviati da Dubai ed erano destinati a un uomo di nazionalità francese denunciato per contrabbando.

Il tabacco era stato suddiviso in confezioni sottovuoto e inserito dentro i fusti che, arrivati allo scalo bolognese, hanno attirato l'attenzione di funzionari e fiamme gialle. Da un controllo radiogeno, è stato scoperto il reale contenuto dei contenitori: 120 confezioni di tabacco per narghilè come hanno dimostrato le analisi qualitative eseguite dal laboratorio regionale delle Dogane.