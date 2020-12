Smog: rientra l'emergenza in Emilia, dal 4/12 stop limitazioni

Rientra in Emilia l'emergenza smog e da domani, venerdì 4 dicembre, cessano le misure emergenziali applicate in caso di sforamento dei livelli di polveri sottili per tre giorni consecutivi. Da Piacenza a Bologna, dove lunedì erano scattate restrizioni, potranno quindi tornare in circolazione i diesel euro 4 e cesseranno i limiti di temperatura imposti per il riscaldamento nelle abitazioni e nei locali commerciali. Le limitazioni hanno interessato nei giorni scorsi le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.