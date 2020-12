Simula partita di basket coi Lego, a 9 anni star sui social

Star sui social a nove anni. Succede a Sassuolo, in provincia di Modena, dove un bimbo ha costruito, con l'aiuto del padre, un campo da basket fatto interamente con i Lego e lo ha utilizzato per simulare una partita con tanto di appassionata telecronaca: il video è stato pubblicato su Facebook dall'allenatore della squadra con cui gioca il ragazzino e ha raccolto 70mila visualizzazioni; altre 50mila su Instagram. A raccontarne la storia è l'edizione modenese del Resto del Carlino.

"Mio figlio - dice il padre - è da una parte contentissimo, dall'altro imbarazzato. La sua passione è il basket, lo pratica da quando aveva 5 anni. Ci abbiamo messo qualche giorno per realizzare il campo in Lego. Lui - aggiunge il genitore - si è divertito a commentarlo. È nato tutto casualmente, non pensavamo potesse essere così apprezzato".