Arte: Mic Faenza celebra Giornata del Contemporaneo con Airò

(ANSA) - FAENZA, 03 DIC - Il Museo internazionale delle ceramiche (Mic) di Faenza aderisce il 5 dicembre alla Giornata del Contemporaneo indetta da Amaci, che causa l'emergenza sanitaria sarà un evento completamente digitale, con un pillola video di presentazione dell'installazione di Mairo Airò 'Modellare l'acqua', che sarà condivisa su tutti i suoi social.

L'opera è entrata a fare parte della collezione permanente del museo. Il progetto, a cura di Simone Ciglia, promosso dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, è realizzato con il sostegno dell'Italian Council, programma di promozione dell'arte contemporanea nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni Culturali.

L'installazione rievoca la conformazione dell'alveo di un fiume, scomposto in singoli elementi costituiti da archetipi della ceramica di Castelli (piatti, tazze, brocche), in una composizione sospesa e acrobatica che cita il tema della fontana. 'Modellare l'acqua' è stata presentata per la prima volta allo spazio Bazament di Tirana (27 febbraio-22 marzo 2020).

Inoltre, per il prorogarsi dello stato di emergenza covid e della chiusura dei musei, continuano anche le rubriche digitali proposte dal Mic sui propri canali social (Instagram, Facebook, Twitter e YouTube) per rimanere vicino al pubblico. (ANSA).