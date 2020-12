'Dono sospeso', Natale solidale in Comune del Bolognese

Il Comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, ha dato vita al "Dono Sospeso", un'iniziativa per fare un regalo di Natale ai bambini e alle famiglie che hanno più bisogno in questo momento di difficoltà.

A partire da oggi, in tutti i punti vendita partner dell'iniziativa e che esporranno il cartello del Dono Sospeso, sarà possibile acquistare e lasciare giocattoli, album e pennarelli, bambole, mattoncini per le costruzioni, libri, giochi di società e qualsiasi altro oggetto da regalare ai bambini e alle bambine di San Lazzaro. I prodotti donati saranno raccolti dai volontari e saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà economica seguite dall'Emporio Solidale Amalio, punto di riferimento per la spesa solidale. Sarà possibile acquistare e lasciare i doni fino a lunedì 21 dicembre compreso.

"Mai come in questo momento è importante essere uniti, aiutarci, sorreggerci - spiega la sindaca Isabella Conti - Il Natale si avvicina, e ogni bambino merita di trovare e scartare un regalo sotto l'albero, di vivere questo momento insieme alla propria famiglia nonostante i numerosi problemi legati alla pandemia. Questo progetto segue il Carrello Sospeso e lo Zaino Sospeso: iniziative grazie alle quali alcuni nostri cittadini hanno avuto la possibilità di usufruire di beni di prima necessità e tutto il materiale scolastico per permettere ai figli di affrontare al meglio la scuola".