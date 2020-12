Covid: calano i nuovi contagi e i ricoverati in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 01 DIC - Significativo calo dei nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Emilia-Romagna: sono 1.471 nelle ultime 24 ore, rilevati con 16.816 tamponi. Diminuisce anche il numero dei ricoverati, che restano 247 in terapia intensiva (-2), 2.729 negli altri reparti Covid (26). Ma si contano altri 52 morti, tra cui anche un 37enne in provincia di Ferrara.

Per la seconda volta da fine settembre il dato sui contagi rilevati ogni cinque giorni mostra una flessione, con 11.791 nuovi casi dal 22 al 26 novembre rispetto ai 11.998 dal 17 al 21 novembre Secondo il bollettino quotidiano fornito dalla Regione, dei nuovi contagiati 712 sono asintomatici, 376 erano già in isolamento, 388 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi è 46,7 anni. La situazione nelle province vede Modena con 352 nuovi casi, a seguire Reggio Emilia (199).

I casi attivi sono 71.842 (+111), di cui 68.866 (+139) in isolamento, il 95,8% del totale. I guariti sono 1.308 in più.

