Smog: emergenza in Emilia, scattano le limitazioni

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - E' di nuovo emergenza smog nella pianura emiliana: nelle stazioni di rilevamento delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna sono stati rilevati sforamenti del limite delle polveri sottili per tre giorni consecutivi e quindi, in base alle norme per la qualità dell'aria, da domani scattano le limitazioni fino a giovedì.

Le norme, che riguardano i Comuni principali che hanno aderito all'accordo, prevedono il divieto di circolazione per i diesel euro 4, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva minore di 3 stelle, l'abbassamento del riscaldamento fino a un massimo di 19 gradi nelle case e 17 nelle attività produttive.

(ANSA).