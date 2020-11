Covid: a Modena kit di prevenzione per stranieri in strada

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - La cooperativa Caleidos, che da anni è impegnata insieme all'Azienda Usl di Modena per coordinare le azioni di tutela della salute a favore di richiedenti asilo con problematiche psico-patologiche, sta distribuendo un kit anti-Covid, composto da 7 mascherine chirurgiche, un flacone di gel igienizzante e un opuscolo multilingue con le misure per la prevenzione del contagio.

Destinatari degli oltre 300 kit disponibili sono in particolar modo gli stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale senza rete di accoglienza.

L'iniziativa rientra nel piano di azioni di prevenzione e informazione che mira al contenimento del Covid-19, finanziate dal progetto Fami Start-ER 2. "Oltre alla distribuzione dei kit - spiega Cinzia Zanoli dell'Usl - c'è una costante attività di sensibilizzazione e informazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sulle misure di igiene personale e sulla rete dei servizi socio-sanitari, oltre a una valutazione generale sulle condizioni psico-fisiche e misurazione della temperatura". (ANSA).