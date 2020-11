Illuminati 4 alberi di Natale in diversi punti di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 28 NOV - Quattro alberi di Natale - accesi contemporaneamente - in quattro diversi punti di Ferrara. La città estense si illumina in vista delle prossime festività: l'abete più grande il 'Rondina Christmas Tree', alto 15 metri, decorato con 52.000 luci svetta sulla Piazza della Cattedrale mentre al parco 'Marco Coletta' alla base del Grattacielo in zona stazione, un secondo abete è stato addobbato con 4.800 metri di stringhe luminose, per 48.000 led.

Gli altri due abeti, entrambi di 7-8 metri, addobbati e illuminati si trovano all'Acquedotto e in Piazza Verdi. Il sindaco, Alan Fabbri e gli assessori della Giunta hanno preso parte alla prima accensione: per le disposizioni anti-covid l'evento non è stato annunciato pubblicamente ma è stato trasmesso in streaming, sia sulla pagina Facebook del Comune di Ferrara, sia sulla pagina del primo cittadino. (ANSA).