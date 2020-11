Covid: in E-R 2.172 casi, calano ricoveri in intensiva

(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - Sono 2.172 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.172 tamponi. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva e si registrano 71 morti: un numero superiore a quello degli ultimi giorni, ma che conteggia alcune vittime che sono morte in precedenza.

Poco meno della metà dei nuovi positivi, 1.009, sono asintomatici, individuati grazie all'attività di contact tracing. Il numero dei casi attivi scende a 68.773, il 95,8% dei casi in isolamento domiciliare. I pazienti in terapia intensiva sono cinque in meno di ieri (245), mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid restano, come ieri, 2.673 Le vittime, sono, principalmente over 70, anche se sono morti un uomo di 49 anni a Modena una donna di 53 a Ferrara. Sono 23 i morti in provincia di Forlì, che però sono relativi ad alcuni giorni, quando il dato non era stato inserito. (ANSA).