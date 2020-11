Rinnovate misure per Campania, ER, FVG, Marche, Toscana

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Rinnovate le misure per Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà infatti una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti relative a queste regioni. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020.

Le misure rinnovate con la nuova ordinanza mantengono in fascia rossa Campania e Toscana e in fascia arancione Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia. (ANSA).