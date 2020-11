Prostituta uccisa a Modena, condannato a 16 anni

Leopoldo Scalici, 42enne di Pavullo (Modena), è stato condannato a sedici anni di carcere, con il rito abbreviato, per aver ucciso lo scorso aprile Benedita Dan, prostituta originaria della Nigeria, di 40 anni, il cui cadavere è stato trovato in un fosso ad Albareto (Modena).

La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a trent'anni.

La donna, secondo le indagini, è stata uccisa con colpi alla testa con una morsa da banco a seguito di una lite legata ad una prestazione sessuale. A trovare il corpo era stato un passante.

L'uomo, 42 anni, si era presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Pavullo, per confessare, convinto dalla madre.