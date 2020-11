Mostre: online video Ligabue a Ferrara, Sgarbi lo commenta

Un video con il commento di Vittorio Sgarbi, presidente di Ferrara Arte, ripropone le immagini della mostra antologica dedicata ad Antonio Ligabue a palazzo dei Diamanti, chiusa a seguito del dpcm del 3 novembre.

Il video è sui canali di Ferrara Arte ed è ripreso anche sulla pagina del Comune di Ferrara.

"Ligabue - spiega Sgarbi - è un grande artista, un fenomeno, anomalo, singolare. I critici d'arte lo hanno sempre evitato, ma lui resiste, nonostante l'indifferenza della critica, e lo fa comunicando direttamente con le persone. In questo sta la misura della sua grandezza: Ligabue scavalca la critica e parla al pubblico. A palazzo dei Diamanti abbiamo concepito la prima monografica di Ligabue, secondo uno schema di disposizione delle opere per soggetti, in un percorso cronologico. Qui celebriamo un grande artista come si celebrano De Nittis, fra i contemporanei Banksy, in passato Sironi. E' cosa buona e giusta perché si tratta a tutti gli effetti di un grande artista, la cui immaginazione è dentro di noi".

"Ligabue - sottolinea Sgarbi nel video - ha scavalcato la funzione di mediazione della critica, riuscendo a entrare nella mente delle persone anche attraverso lo stimolo di alcuni film, l'ultimo è quello con Elio Germano protagonista, il precedente con Flavio Bucci, interpreti meravigliosi di una personalità che ha suggestionato gli attori, attori che a loro volta hanno trasmesso al popolo un'emozione diretta".