'Le città dell'Avvento', 4 incontri online del Mulino

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - Quattro incontri online con gli autori per scoprire 'Le città dell'Avvento', trasmessi in live streaming il 2, 9, 16 e 23 dicembre (ore 18) sul sito www.mulino.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della società editrice bolognese e condotti da Sergio Valzania, già direttore di Rai Radio3 e vicedirettore di RadioRai.

Ad aprire la rassegna sarà la 'magica' Praga con Franco Cardini, scrittore e professore emerito di Storia medievale nell'Istituto italiano di Scienze umane e sociali/Scuola normale superiore, autore del libro 'Praga. Capitale segreta d'Europa'.

Il viaggio proseguirà il 9 con un incontro dedicato alle capitali dell'Europa contemporanea, Berlino e Bruxelles, in dialogo con Beda Romano, giornalista e scrittore, corrispondente per Il Sole-24 Ore da Bruxelles, autore di 'Bruxelles. Terra di confine tra mondo latino e tedesco' e 'Berlino capitale. Storie e luoghi di una città europea' (quest'ultimo con Sergio Romano).

Il 16 verrà raccontata Napoli nel dialogo a distanza tra Valzania e Paolo Macry, scrittore e già docente di Storia contemporanea nell'università Federico II; un itinerario tra luci, profumi e colori del Natale partenopeo e i suoi presepi, attingendo anche dal libro di Macry 'Napoli. Nostalgia di domani'. A concludere il viaggio sarà Gerusalemme, ancora con Franco Cardini, che ne parlerà anche a partire dal suo volume 'Gerusalemme. Una storia'. Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti. (ANSA).