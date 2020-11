Vaccino Covid: in E-R primo stock da 170mila dosi

In Emilia-Romagna le prime dosi di vaccino anti-Covid saranno somministrate a 170mila operatori sanitari e ospiti delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali. Lo afferma la Regione sottolineando che le prime dosi sono in arrivo "nei prossimi mesi". La fornitura che il ministero della Salute ha previsto per il territorio, sulla base della stima indicata dalla Regione, sarà utilizzata per le categorie più esposte e più fragili, precisa l'assessore Raffaele Donini, come prevedono le indicazioni ministeriali. Già definiti e trasmessi al ministero i centri di stoccaggio del vaccino su tutto il territorio.