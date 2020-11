Rimini celebra i 100 anni di Gianni Rodari

(ANSA) - RIMINI, 25 NOV - La città di Rimini celebrerà i cent'anni dalla nascita del maestro italiano della favola Gianni Rodari con due mostre diffuse all'aperto e undici appuntamenti online tra presentazioni di libri, laboratori per bambini, workshop di creatività per adulti e lezioni per insegnanti. Il programma di "Gianni Rodari - Rivoluzione", come precisa l'amministrazione comunale, è stato pensato per rispettare le norme anti-Covid. Gli elementi delle mostre dedicate allo scrittore saranno ospitati in alcuni luoghi significativi del centro storico. Il giardino dell'ala nuova del Museo della Città è diventato la sede en plen air de "Il favoloso Gianni.

Antologia murale in 21 pannelli", mentre l'esposizione "100 Gianni Rodari", in corso di allestimento, si espanderà in dieci angoli della città, dal Ponte di Tiberio alla Biblioteca Gambalunga passando per il nuovo lungomare. Le due mostre saranno visitabili liberamente fino al 31 dicembre, mentre gli appuntamenti online iniziano oggi e proseguiranno fino a tutto il mese di dicembre. (ANSA).