Covid: in E-R 2.130 nuovi casi, aumentano i ricoveri

Sono 2.130 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna rilevati sulla base di quasi 18.500 tamponi nelle ultime 24 ore, di cui poco più di metà persone asintomatiche individuate grazie alle attività di screening e contact tracing. I guariti sono 893. In regione si contano altre 54 vittime e aumentano i ricoveri, sia in terapia intensiva (+6, totale 249) sia negli altri reparti Covid (+40, totale 2.763). L'età media dei nuovi contagiati è di 45 anni.

Quanto alla distribuzione dei nuovi casi, in testa la provincia di Bologna (327) seguita da Rimini (272), Modena (250), Piacenza (222), Reggio Emilia (219), Parma (201). Poi Ravenna (180), Ferrara (163), Imola (107), Cesena (106) e Forlì (83). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 72.526 (1.183 in più di ieri).