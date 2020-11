Economia: dialogo tra generazioni al Forum young talk

(ANSA) - CESENA, 24 NOV - Oltre 20 speaker da tutta Italia suddivisi in quattro aree tematiche (Creatività, Food, Scienze, Responsibility) in un evento nazionale dedicato alla Generazione Z e ai Millennials (19-38 anni). È la seconda edizione di Forum Young Talk, il progetto ideato da Pleiadi International di Cesena e GereBros di Bologna, in programma venerdì 27 novembre dalle 9 (partecipazione gratuita sul sito: www.forumyoung.it).

In programma lo scorso anno a Cesena Fiera, l'edizione di quest'anno sarà in modalità streaming. Non cambia l'obiettivo: "creare dialogo e sinergie tra generazioni emergenti insieme a imprenditori e opinion leader per una nuova economia", spiegano gli organizzatori. Tra i partecipanti, Paolo Tedeschi di Canon, Guido Stratta di Enel, lo chef stellato Gianluca Gorini, Luciano Pirovano di Bolton Group, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Già oltre 300 le iscrizioni, in maggioranza Millennials e Zed Gen, con adesioni dall'Università di Bologna e Rimini, e dagli istituti di Bologna, Cesena, Savignano sul Rubicone, Forlì e Faenza. (ANSA).