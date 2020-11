Moto: Aprilia conferma piloti, ecco entry list MotoGp 2021

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Aleix Espargaró, Lorenzo Savadori e Bradley Smith saranno i piloti Aprilia Racing nella stagione 2021 del campionato del mondo MotoGP. La rinuncia forzata ad Andrea Iannone, e soprattutto i tempi lunghissimi della sua vicenda, hanno gravemente danneggiato Aprilia Racing la cui unica "colpa" è essere rimasta fedele al suo pilota e aver correttamente confidato in tempi ragionevoli per la conclusione del procedimento.

Nelle ultime settimane i nomi di diversi piloti, come sempre accade in fase di trattativa, sono stati accostati ad Aprilia Racing. Alcune delle ipotesi vagliate non si sono realizzate indipendentemente dalla volontà di Aprilia Racing, così tra le soluzioni realmente praticabili e la possibilità di continuare coi tre piloti che hanno condotto la RS-GP in questa stagione, si è scelta questa soluzione.

Pubblica oggi la entry list della MotoGP e delle altre categorie: Enea Bastianini, il nuovo campione del mondo Moto2, e il secondo classificato, Luca Marini (il fratello di Valentino Rossi), faranno squadra nelle fila dell'Esponsorama Racing mentre Jorge Martin vestirà i colori del Pramac Racing. La nuova formazione ufficiale Ducati, Fabio Quartararo e Valentino Rossi si scambieranno i box, Pol Espargaro entrerà nel Repsol Honda Team e altro ancora. (ANSA).