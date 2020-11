Legambiente 'premia' Ferrara per raccolta differenziata

Medaglia d'oro a Ferrara che ha raggiunto l'82,1% di raccolta differenziata (e all'amministrazione "menzione speciale" per gli acquisti verdi) e a Civitella di Romagna (Forlì-Cesena), primo Comune sotto i 5mila abitanti per minor quantitativo pro capite di rifiuti avviati a smaltimento (34,1 chili per abitante per anno).

Promosse le province di Reggio Emilia e Parma, 'sacco nero' per Ravenna (dove nessuna amministrazione è scesa sotto i 200 chili per abitante a smaltimento). E' la fotografia scattata da Legambiente che, all'Ecoforum Emilia-Romagna a Bologna, ha premiato i 'Comuni ricicloni'. Dopo l'annuncio a fine ottobre delle vincitrici nazionali, è toccato alle amministrazioni regionali valutate sulla gestione urbana dei rifiuti nel 2019.

Quasi 130 Comuni, per 2 milioni di abitanti, hanno raggiunto, con un anno di anticipo, i traguardi fissati dalla legge regionale sull'Economia Circolare. A livello di capoluoghi, "forti ritardi a Bologna, Piacenza e Modena. Si tratta di situazioni - ha spiegato Legambiente - che ancora non stanno mettendo in atto politiche di innovazione nei sistemi di gestione e che pesano sul fabbisogno di impianti di incenerimento e discarica". Nella categoria sotto i 5mila abitanti, l'associazione ha premiato, nel Modenese, Camposanto (48 chili rifiuti abitante per anno avviati a smaltimento), Bastiglia (50) e San Possidionio (92,1% raccolta differenziata).

Tra i 5mila e i 25mila residenti, primo posto per la minor quantità di rifiuti a San Prospero (41,4 chili per abitante per anno avviato a smaltimento). Legambiente, per le realtà con oltre 25mila abitanti, sempre nel territorio modenese, ha promosso Castelfranco Emilia (61,5 chili ), Carpi ( 71,8) e Vignola (87). Tra i Comuni che hanno raggiunto la percentuale più alta di raccolta differenziata dal 2018, a Forlì-Cesena, ci sono anche Predappio (53,5%) e Galeata (53,4%). (ANSA).