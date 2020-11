Incidente sul lavoro nel Bolognese, morto operaio 57enne

Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, poco dopo le sette, a Monte San Pietro, nella frazione di Loghetto, nel Bolognese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Zola Predosa, intervenuti in via Luigi dalle Olle, un 57enne dipendente di un'azienda di Ozzano Emilia (Bologna), che si occupa di costruzioni e manutenzioni stradali, è morto per cause da accertare, mentre si trovava al volante di un rullo asfaltatore che è finito fuori strada. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il personale dell'Ausl che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro. Gli accertamenti sono in corso.