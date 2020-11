Sassuolo: De Zerbi 'il primato? Non cambia nulla'

(ANSA) - VENEZIA, 22 NOV - Roberto De Zerbi è soddisfatto dopo la vittoria del suo Sassuolo a Verona. "Il primato? Non cambia nulla, dobbiamo rimanere noi stessi, cercando di avere solo l'ansia di giocare bene. Comunque abbiamo vinto una partita sporca, difficile e non siamo stati brillanti. Abbiamo fatto bene perché se non fai bene non vieni qui a vincere contro un'ottima squadra. Sabato abbiamo l'Inter - conclude il tecnico - spero sia una bella partita perché noi dobbiamo cercare di giocare bene contro chiunque". (ANSA).