Covid: Bonaccini, sperimentazione vaccino in due centri E-R

"Due centri di eccellenza dell'Emilia-Romagna in prima linea nella sperimentazione del vaccino Oxford-AstraZeneca, una delle ricerche più avanzate contro il Coronavirus. I test inizieranno a dicembre al Sant'Orsola di Bologna e nelle strutture dell'azienda ospedaliera-universitaria di Modena. Naturalmente seguendo procedure validate e controllate secondo gli standard internazionali, che potranno fornirci un contributo fondamentale per sconfiggere la pandemia". Lo scrive il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sui social. "Grazie ancora ai professionisti della nostra sanità e al loro sforzo impagabile - sottolinea il governatore, in convalescenza per la polmonite bilaterale da Covid-19 - Per aiutarli, continuiamo tutti a osservare le misure di sicurezza. Non possiamo mollare ora. Insieme ce la facciamo".

Viale: 'A Bologna test vaccino su operatori sanitari' - A Bologna la sperimentazione del vaccino anti-Covid di Oxford-AstraZeneca partirà a dicembre e si farà su soggetti a rischio: saranno arruolati a partire dalla prossima settimana 300 volontari tra gli operatori sanitari del Sant'Orsola e di tutti gli altri ospedali della Usl bolognese. Lo spiega il professor Pierluigi Viale, primario dell'Unità operativa di malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola, precisando che la chiamata alle armi "interna" comincerà dalla prossima settimana in attesa dell'ok definitivo del Comitato etico dell'ospedale Spallanzani di Roma. "Il primo target - precisa Viale all'ANSA - è quello di operatori sanitari a rischio, poi probabilmente anche operatori sanitari delle cra e delle strutture di lungodegenza".

"Saranno operatori senza una storia Covid accertata", dunque potrà candidarsi solo chi non ha contratto il coronavirus. La sperimentazione sui 300 volontari avviene in doppio cieco nel rapporto '2 a 1': a 200 sarà somministrato il vaccino e agli altri 100 il placebo. Nessuno, né i volontari né il personale, saprà a chi viene somministrato cosa. Per le somministrazioni "contiamo di partire i primi dieci giorni di dicembre", dice Viale, e queste avverranno in ambulatori specifici col coinvolgimento della medicina del lavoro. Il team che si occuperà della sperimentazione, delle inoculazioni e dei prelievi del sangue per le analisi di follow-up che durano due anni, "sarà composto da 10-12 persone". I centri di Bologna e Modena sono fra i sette in Italia selezionati per la sperimentazione di fase 3 del vaccino Oxford-AstraZeneca. Gli altri non sono ancora stati resi noti.