Mihajlovic "in emergenza, ma a Genova si può vincere"

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - "Abbiamo tre punti in meno dello scorso anno, con 8 infortunati e avendo già affrontato Milan, Lazio, Sassuolo e Napoli. Io dico che la situazione non è troppo tragica e che a Genova, anche se in emergenza, possiamo vincere". Sinisa Mihajlovic suona la carica al suo Bologna, alla vigilia della trasferta dell'ex a Marassi, contro la Sampdoria.

"Dobbiamo solo avere un pizzico di attenzione in più dietro e di cattiveria davanti, perché mi aspetto una partita decisa da episodi. Se prendiamo gol da 40 gare consecutive significa che quello che facciamo non basta, serve di più". Il Bologna sarà in emergenza, anche se il tecnico inizia a recuperare diversi pezzi: convocati Mbaye, Medel, Hickey, Poli, Schouten e Sansone.

Hickey sarà molto probabilmente titolare sulla fascia sinistra di difesa, Schouten ha buone possibilità di riprendere posto in mediana.

Per gli altri dovrebbe esserci posto in panchina, Medel incluso: "Fosse per lui giocherebbe sempre. A Benevento mi sono fidato delle sue sensazioni e si è rifatto male, ma d'ora in poi non mi faccio fregare: domani parte dalla panchina, giocherà quando lo vedrò pronto io", chiosa Sinisa, ancora senza Dijks, Skov Olsen e Santander.