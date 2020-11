Festa alberi: gli interventi di Kilometro Verde Parma

(ANSA) - PARMA, 21 NOV - In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, sotto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, è stato protagonista di tre interventi per un totale di circa 650 nuove piante messe a dimora. Il primo in città, all'Itis 'Leonardo da Vinci', con 90 alberi piantumati, tra cui un Ginkgo Biloba Hibakujumoku, sopravvissuto al bombardamento atomico di Hiroshima. Il secondo a San Secondo Parmense, in via Unità d'Italia, con la creazione di un 'Bosco Urbano' da 400 alberi (50 quelli già piantati), in collaborazione con il Comune e con l'Itis 'Galileo Galilei'. Il terzo al Campus Scienze e Tecnologie dell'Università di Parma: qui, nell'area Giocampus, KilometroVerdeParma curerà la piantagione di 150 alberi.

Tutela dell'ambiente, valorizzazione di alberi e zone boschive, riduzione dell'inquinamento: sono questi gli scopi della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2013 e che viene celebrata il 21 novembre di ogni anno. (ANSA).