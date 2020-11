Si danza nel nome di Frida Khalo alla Pilotta di Parma

(ANSA) - PARMA, 20 NOV - Un colloquio ideale tra corpo e poesia, attraverso la musica, l'arte e la danza: è quanto accadrà il prossimo 30 novembre negli spazi della Nuova Pilotta di Parma, dove Antonella Albano, Prima Ballerina del Teatro alla Scala, sarà protagonista di un imperdibile progetto coreografico da lei ideato nel nome di Frida Khalo. La ballerina danzerà su un brano composto per l'occasione dal Maestro Piero Salvatori, in un balletto che vedrà il museo parmense non tanto come scenario, quanto come co-protagonista: Albano infatti si muoverà fluttuando nel Teatro Farnese, nella Galleria Petitot della Biblioteca Palatina ed i Saloni Ottocenteschi della Galleria Nazionale, seguendo i versi composti da Frida Khalo dal titolo "Ti meriti un amore", letti da Paolo Rossini. Il balletto, a porte chiuse, sarà ripreso in un videoclip, prodotto e diretto da Filippo Chiesa, e realizzato con la collaborazione della Nuova Pilotta che, con iniziative come questa, vuole non solo dimostrare la propria vicinanza al pubblico ma anche ricordare che le attività del museo non si fermano, nonostante la chiusura. "La legge, e la prudenza, tengono sbarrate le porte della Nuova Pilotta. Ma la musica le apre al mondo", ha detto il direttore del museo Simone Verde. (ANSA).