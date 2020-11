Registi migranti, Premio Mutti a Mounir Derbal

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - Il giovane regista romano di origine algerina Mounir Derbal, 23 anni, ha vinto la 12/a edizione del Premio Gianandrea Mutti, dedicato a progetti cinematografici di registi migranti attivi in Italia o di seconda generazione. L'annuncio è stato dato nell'ambito del festival Visioni Italiane. Il premio, 18mila euro, servirà a realizzare il progetto 'Nel blu', cortometraggio ambientato nel vecchio faro di Fiumicino, dove il protagonista vive, lavorando alla giornata.

Mounir Derbal si è formato nell'ambito teatrale romano, all'interno delle officine teatrali Carrozzerie N.o.t. e ha collaborato con produzioni del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Si è laureato a Londra in Digital Film Production alla Ravensbourne University. Ha inoltre lavorato con piccole e grandi produzioni, tra cui quella del 'Pinocchio' di Matteo Garrone.

Un premio alla creatività di duemila euro va invece al progetto del documentario 'Through My Lens' di Ariam Tekle, che parte dalla diaspora eritrea per allargare lo sguardo al tema delle migrazioni, del legame con la terra d'origine e del ritorno.

Ariam Tekle è una regista eritrea-italiana, nata e cresciuta a Milano. È laureata in Relazioni internazionali e ha conseguito un master in Sociologia e Antropologia.

Il 'Premio Mutti. Il cinema migrante' - promosso da Associazione Amici di Giana, Fondazione Cineteca di Bologna, Archivio delle Memorie Migranti e Fondazione Pianoterra onlus - è nato dodici anni fa grazie a una visione pionieristica e con la forte volontà di andare alla ricerca di talenti artistici che difficilmente troverebbero la possibilità di esprimersi. (ANSA).