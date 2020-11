Covid: in E-R 2.533 nuovi casi, superata quota 100mila

Con i nuovi 2.533 casi di Coronavirus in più rispetto a ieri, su un totale di 22.307 tamponi, i contagi in Emilia-Romagna dall'inizio della pandemia superano quota centomila (100.344). Per il secondo giorno di fila è stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, 244, mentre continuano ad aumentare quelli negli altri reparti Covid, 2.534 (+45). Sono 47 i nuovi morti, dai 58 ai 96 anni.

E secondo la rilevazione settimanale della cabina di regia nazionale, l'indice di trasmissione del contagio (Rt), in Emilia-Romagna scende a 1,14. E' il quarto calo consecutivo, dopo quelli delle tre settimane precedenti (rispettivamente: 1,63, 1,57, 1,4).

Sui nuovi casi, 1.036 sono asintomatici, 259 erano già in isolamento e 431 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media è 45,8 anni. La provincia con più contagi è Modena, con 625, segue Bologna con 534.

I casi attivi sono 62.934 (+1.928), di cui 60.156 (+1.883), in isolamento a casa, il 95,5%. Le persone complessivamente guarite salgono a 32.145 (+558). (ANSA).