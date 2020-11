Covid: altri 2.160 positivi in E.R, 50 decessi

Crescono di 2.160 unità - portando il computo complessivo da inizio epidemia a quota 97.814 - i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna dove, nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 18.930 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi risulta pari all'11,4% e stabile rispetto a ieri. Dei nuovi contagiati, 986 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali, 287 erano già in isolamento e 386 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45,4 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244 - stabili rispetto a ieri - e 2.489 quelli in altri reparti Covid, 40 in più rispetto a ieri. Sul territorio si registrano 50 nuovi decessi: 13 in provincia di Modena 9 a Reggio Emilia, 9 a Ravenna, 6 a Piacenza, 5 a Rimini, 4 a Parma, 3 a Ferrara e 1 a Bologna. Complessivamente i decessi in regione ammontano a 5.218.

Guardando ai casi attivi, cioè il numero di malati effettivi se ne registrano 1.690 in più di ieri (61.099 in totale) mentre le persone in isolamento a casa, risultano essere 1.650 in più di ieri (58.276 in totale) pari al 95,4% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite salgono a 31.587 (+420 rispetto a ieri). Tornando alla situazione dei contagi nelle province dell'Emilia-Romagna, in testa c'è Bologna con 483 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia con 411, Modena (361), Piacenza (195), Rimini (167), Parma (164), Ravenna (119) e Ferrara (110). Poi l'area di Forlì (61), Cesena (53) e Imola (36).