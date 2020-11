Torna l'innovazione digitale con il Web Marketing Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - "We Make Future", siamo noi a costruire il futuro: da qui parte, per aprirsi ufficialmente giovedì 19 novembre, il secondo appuntamento del 2020 con il Wmf, il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale.

Tre giorni, dal 19 al 21 novembre, un format innovativo che unirà la formazione online della nuova piattaforma 'ibrida.io' alle otto trasmissioni televisive del Mainstage, trasmesse in diretta streaming in tutta Italia dal Palacongressi di Rimini.

In numeri, questa edizione del Wmf promette 157 ore di live con il coinvolgimento di oltre 600 speaker e ospiti da tutto il mondo, che interverranno all'interno delle più di 60 sale formative virtuali sulla piattaforma del Wmf e sul palco principale, un vero e proprio studio televisivo che accoglierà palinsesti tematici e talk show, toccando i temi più caldi dell'attualità, dell'innovazione e del suo impatto sulla società.

A condurre le trasmissioni del Mainstage sarà Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group e Ideatore del Wmf, affiancato il 19 novembre da Diletta Leotta e il giorno seguente da Giorgia Rossi. Tra gli ospiti istituzionali del Festival il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, Laura Moro del Mibact e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. A questi nomi si uniranno voci dal mondo del giornalismo come quella di Andrea Scanzi, del presidente Rai Marcello Foa, di Federica Angeli di Repubblica, Lirio Abbate e Floriana Bulfon. In collegamento sul Mainstage, tra gli altri, anche Giuseppe Civati, Domenico Lucano, i coniugi Regeni, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, l'infettivologo Matteo Bassetti, il portavoce di ASviS Enrico Giovannini e l'attore Alessandro Borghi. L'intero palinsesto del Mainstage e il parterre di tutti gli ospiti che interverranno al Wmf sono disponibili sul sito del Festival. (ANSA).