Maltempo: allerta vento sui crinali dell'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Allerta arancione per vento fino alla mezzanotte tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre sui crinali dell'Appennino emiliano centrale e orientale e su quello romagnolo, allerta gialla sulle montagne dell'Emilia occidentale. Arpae e protezione civile regionali prevedono infatti il transito di una perturbazione in rapido spostamento verso sud-est, che determinerà una rotazione del vento da nord-nord-est. I valori massimi del vento potranno risultare pari a Beaufort 9, cioè maggiori o uguali a 74 chilometri orari con raffiche lungo le aree di crinale; mentre sul settore costiero sono previsti valori moderati con intensità maggiore sul mare. Il moto ondoso è previsto in aumento. (ANSA).