Covid: 2.547 nuovi positivi in E-R e 23 morti

Sono 2.547 in più rispetto a ieri i positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su un totale di 14.442 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, con una percentuale del 17%. Un aumento in calo rispetto a ieri. Tra i nuovi casi, 276 persone erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 366 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti, mentre sono 1.195 gli asintomatici.

I casi attivi salgono a 55.429 (+2.229), di cui 52.789 (+2.120) in isolamento a casa, il 95,2%. Si registrano 23 nuovi decessi, di cui 13 in provincia di Modena, cinque in quella di Piacenza, tre in quella di Parma, uno in quella di Reggio Emilia e uno in quella di Ferrara. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (+1), 2.393 quelli in altri reparti Covid (+108). Le persone complessivamente guarite salgono a 30.570 (+295).