Nel negozio senza mascherina sputa verso farmacista,denunciata

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - E' entrata in farmacia senza mascherina e quando è stata invitata ad indossarla ha sputato verso il farmacista colpendo il pannello di protezione in plexiglass montato sul bancone. Protagonista della vicenda - accaduta ieri intorno alle 12 in via Emilia Levante a Bologna - una 52enne, già nota alle forze dell'ordine. La donna trovata poco distante dall'esercizio in evidente stato di alterazione alcolica, è stata sanzionata dalla Polizia, intervenuta sul posto, per ubriachezza e per la violazione della normativa anti-Covid e denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: accompagnata in Questura per accertamenti, infatti, ha dato in escandescenza e ha colpito i poliziotti offendendoli più volte. (ANSA).