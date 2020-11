F1: Turchia; qualifiche sospese per la pioggia

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Le qualifiche del gran premio di Turchia di F1 sono state sospese dopo pochi minuti per la pioggia che ha reso ancora più viscido l'asfalto di quanto non fosse stamattina, e per la scarsa visibilità. I piloti hanno potuto fare pochi giri della Q1; al momento il più veloce è stato Esteban Ocon, davanti a Bottas, Stroll e Hamilton. Molto indietro le Ferrari: 13mo Vettel, 16mo Leclerc.

In caso di annullamento di questa sessione, le qualifiche potrebbero essere ripetute domani mattina o in alternativa i risultati parziali di oggi potrebbero essere quelli buoni per la griglia di partenza. (ANSA).